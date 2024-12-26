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В Уругваї застрелили 14-річного футболіста, який займався в академії City Football Group

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 16:01
В Уругваї застрелили 14-річного футболіста, який займався в академії City Football Group
Джерал Фросте
x.com/MvdCityTorque

В Уругваї застрелили 14-річного Джерала Фросте, який був воротарем команди U-14 Монтевідео Сіті Торке.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Ми глибоко шкодуємо про смерть Герала Фросте, воротаря команди U14 клубу. Ми підтримуємо його родину, друзів і колег у цю хвилину смутку для всіх нас", – сказано в повідомлені.

Як повідомляють ЗМІ, він втрутився у сварку між сусідами. Він отримав вогнепальні поранення у груди та живіт.

Монтевідео Торке був заснований у 2007 році. У 2017 році його придбала компанія City Football Group.

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