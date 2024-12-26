В Уругваї застрелили 14-річного футболіста, який займався в академії City Football Group

В Уругваї застрелили 14-річного Джерала Фросте, який був воротарем команди U-14 Монтевідео Сіті Торке.

Про це повідомила пресслужба клубу.

"Ми глибоко шкодуємо про смерть Герала Фросте, воротаря команди U14 клубу. Ми підтримуємо його родину, друзів і колег у цю хвилину смутку для всіх нас", – сказано в повідомлені.

⚫️ Lamentamos profundamente el fallecimiento de Geral Froste, arquero de la SUB 14 del club.



Acompañamos a su familia, amigos y compañeros en este momento de tristeza para todos nosotros.



Hasta siempre, Geral 🕊️ pic.twitter.com/YD4lhh4zea — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) December 25, 2024

Як повідомляють ЗМІ, він втрутився у сварку між сусідами. Він отримав вогнепальні поранення у груди та живіт.

Монтевідео Торке був заснований у 2007 році. У 2017 році його придбала компанія City Football Group.