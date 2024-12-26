В Уругваї застрелили 14-річного футболіста, який займався в академії City Football Group
Джерал Фросте
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В Уругваї застрелили 14-річного Джерала Фросте, який був воротарем команди U-14 Монтевідео Сіті Торке.
Про це повідомила пресслужба клубу.
"Ми глибоко шкодуємо про смерть Герала Фросте, воротаря команди U14 клубу. Ми підтримуємо його родину, друзів і колег у цю хвилину смутку для всіх нас", – сказано в повідомлені.
Як повідомляють ЗМІ, він втрутився у сварку між сусідами. Він отримав вогнепальні поранення у груди та живіт.
Монтевідео Торке був заснований у 2007 році. У 2017 році його придбала компанія City Football Group.