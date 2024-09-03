Провал Довбика, гойдалки Циганкова, розкішний гол динамівського таланта. Як там наші зіграли

Європейський футбол не стоїть на місці. Тож провідні українці за кордоном роблять свій вклад в успіхи своїх команд. Цього разу у фокусі нашої уваги легіонери з українським паспортом у чемпіонатах Португалії, Англії, Іспанії, Італії та Польщі.

Чемпіон продовжує відстежувати виступи найкращих українських футболістів. І розказує про головне за тиждень.

Анатолій Трубін

У 4-му турі Примейри Бенфіка грала з Морейренсе на виїзді. Й зуміла здобути лише нічию (1:1). Український голкіпер "орлів" вийшов з перших хвилин, і відіграв увесь матч.

Статистичні ресурси гру Трубіна оцінили доволі високо. Аналітики SofaScore та WhoScored вважають, що страж воріт награв на 7,1 та 6,9 балів відповідно. Ексфутболіст Шахтаря записав у свій актив 4-й матч із початку сезону. В його пасиві 3 пропущені м'ячі.

Віталій Миколенко

В 3 турі АПЛ ліверпульський Евертон грав проти Борнмута. З перших хвилин на лівому фланзі оборони "ірисок" вийшов і Миколенко. І відіграв увесь матч. Його команда поступилася 2:3, а WhoScored та SofaScored дали свою оцінку грі колишнього гравця Динамо — 6,8 та 6,9 відповідно.

Втім, незважаючи на вкрай погані результати клубу, Віталій дав інтерв'ю Setanta Sports, у якому, серед іншого, розповів наступне.

"Я не в Ліверпулі живу, а ближче до Манчестера. Там, можна сказати, менше мене знають. У вихідний прокидаюся, йду гуляти з собакою, потім сніданок, потім, можливо, ми їдемо в місто пообідати або щось купити. Просте життя, як у простої людини. У комп'ютерні ігри граю. Не пам'ятаю, коли останній раз їздив до Ліверпуля. З батьками, напевно. Треба було заїхати до Everton Shop, футболки купити та подарунки родичам. І це було нереально, бо ти йдеш центром міста і… Не кажу, що я дуже популярна людина, але там дуже вболівають за Евертон та знають футбол. І буквально кожен третій впізнає тебе — це важко", — зазначив Миколенко.

"Я не в Ліверпулі живу, а ближче до Манчестера. Там, можна сказати, менше мене знають. У вихідний прокидаюся, йду гуляти з собакою, потім сніданок, потім, можливо, ми їдемо в місто пообідати або щось купити. Просте життя, як у простої людини. У комп'ютерні ігри граю.

Не пам'ятаю, коли останній раз їздив до Ліверпуля. З батьками, напевно. Треба було заїхати до Everton Shop, футболки купити та подарунки родичам. І це було нереально, бо ти йдеш центром міста і…

Не кажу, що я дуже популярна людина, але там дуже вболівають за Евертон та знають футбол. І буквально кожен третій впізнає тебе — це важко", — зазначив Миколенко.

Михайло Мудрик

Вінгер збірної України взяв участь у останній грі лондонського Челсі, в якій "сині" протистояли Крістал Пелас. І перемогти не змогли — (1:1). Мудрик з'явився у грі на 74-й хвилині.

Відомі статистичні ресурси гру Мудрика оцінили відносно високими оцінками. WhoScored дії хавбека оцінив балом 6,6, SofaScore — дещо вище, у 7,4.

Тим часом сам Мудрик не втомлюється нагадувати про себе в соціальних мережах.

Ілля Забарний

Як і Миколенку, в матчі Евертона з Борнмутом знайшлося місце й іншому українцю. Забарний так само відіграв увесь матч, і був настільки вражений перебігом матчу та перемогою своєї команди, що не зміг не транслювати емоції в соціальну мережу.

Від WhoScored та SofaScored центральний захисник отримав 7,3 та 6,8 відповідно.

Олександр Зінченко

Хавбек збірної України знову опинився на лаві запасних Арсенала. Проте в грі з Брайтоном (1:1) уболівальники Зінченка все ж побачили. Ексфутболіст Манчестер Сіті з'явився на полі на 80-й хвилині.

І чимось екстраординарним не запам'ятався. Тож не дивно, що аналітичні ресурси за цей універсала нагородили не вельми високими й у цілому середніми оцінками, а саме 6,0 від WhoScored та 6,5 від SofaScore.

Віктор Циганков

Про колишнього вінгера київського Динамо варто поговорити в розрізі одразу двох матчів, адже вони для Віктора були вельми контрастними. Так, спершу Жирона в межах 3 туру Примери розтрощила памплонську Осасуну (4:0). Й саме Циганков, який зіграв 81 хвилину, став найкращим футболістом матчу, та ще й за версією одразу двох аналітичних порталів, а саме все тих же SofaScore та WhoScored. Від цих ресурсів українець отримав 8,5 та 8,1 відповідно. В активі хавбека не тільки забитий м’яч, а й результативна передача.

А вже в наступному турі Ла Ліги Жирона з Циганковим здобула ще одну перемогу, перегравши на виїзді Севілью (2:0). 26-річний футболіст збірної України знову вийшов у старті, проте цього разу по перерві був замінений.

Матч із багаторазовим переможцем другого за престижністю єврокубка був для Циганкова в цілому невдалим. На це вказують і оцінки WhoScored та SofaScore, які українця оцінили в 6,4 та 6,7 відповідно. Показово, що ці бали є найгіршою оцінкою серед футболістів команди Циганкова, які грали зі стартового свистка.

Артем Довбик

У 3-му турі Серії А Рома у гостях протистояла Ювентусу. За 90 хвилин голами глядачів команди так і не порадували. Форвард збірної України втретє поспіль вийшов за новий клуб із перших хвилин. І відіграв 82 хвилини.

Артем знову провів не найкращий матч, про що свідчать і оцінки аналітичних порталів. WhoScored дав нападнику 6,0, і це найнижчий бал серед футболістів Роми. SofaScore гру форварда оцінив у 6,6.

Getty Images

Непереконливою гра Довбика видалася й для авторів місцевих сайтів. Giallorossi виступ українця оцінили 5 балами з 10 можливих, а також написали наступне.

"У нього був гарний початок, ми бачили енергійну боротьбу з Бремером та Гатті. Але поступово почав повільно згасати, а врешті узагалі зникнув із поля. Втім, заради об'єктивності, треба розуміти, що він мав надто мало передач від одноклубників, проте такий гравець мусить допомагати собі ще й сам".

Журналісти CalcioMercato вирішили копнути глибше. І вважають, що українець має враховувати й більш глобальні речі.

"Довбик точно є вельми цікавим центрфорвардом, але йому однаково доведеться витримати навантаження, щонайменше, двома психологічними факторами. Мова про порівняння з Ромелу Лукаку та вартістю його трансферу, що склав більш як 35 мільйонів євро, а це одне з найдорожчих придбань в історії "вовків".

Руслан Малиновський

Інший клуб Серії А Дженоа вдома програла Вероні (0:2), а український хавбек починав матч на лаві запасних. Наставник "грифонів" випустив центрального півзахисника за 30 хвилин до завершення гри.

Від SofaScore Малиновський отримав доволі високу оцінку — 7,0. Лише у двох гравців Дженоа більш високий бал.

Антон Царенко

Віднедавна півзахисник київського Динамо виступає на правах оренди за клуб польської Екстракляси Лехію із Гданська. І от Царенко відзначився першим забитим м'ячем за нову команду. Це сталося в грі 7 туру першості Польщі проти Гурника, а команда Царенка перемогла 3:2.

Хавбек провів на полі 72 хвилини. Зазначимо, що в складі Лехії грають ще 5 українців — Богдан Сарнавський, Іван Желізко, Сергій Булеца, Максим Хлань та Богдан В’юнник.