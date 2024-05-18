Пантери розгромили Маріуполь: результати матчів жіночого чемпіонату України
У суботу, 18 травня, відбулося два матчі в межах жіночого чемпіонату України з футболу.
Пантери обіграли Маріуполь (4:0) групі "Вибування", а у "чемпіонській" групі Колос розписав мирову з Ворсклою (0:0).
Чемпіонат України з футболу серед жінок
9 тур, 18 травня
Група "Вибування"
Пантери (Умань) — Маріуполь 4:0 (2:0)
Голи:
"Чемпіонська група":
Колос — Ворскла 0:0
Напередодні донецький Шахтар переміг володимирський Ладомир. Голами за переможця відзначилися півзахисниця Єлизавета Молодюк і захисниця Аліна Старухіна.