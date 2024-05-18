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Пантери розгромили Маріуполь: результати матчів жіночого чемпіонату України

Олександр Булава — 18 травня, 14:37
Пантери розгромили Маріуполь: результати матчів жіночого чемпіонату України

У суботу, 18 травня, відбулося два матчі в межах жіночого чемпіонату України з футболу.

Пантери обіграли Маріуполь (4:0) групі "Вибування", а у "чемпіонській" групі Колос розписав мирову з Ворсклою (0:0).

Чемпіонат України з футболу серед жінок
9 тур, 18 травня

Група "Вибування"

Пантери (Умань) — Маріуполь 4:0 (2:0)

Голи:

"Чемпіонська група":

Колос — Ворскла 0:0

Напередодні донецький Шахтар переміг володимирський Ладомир. Голами за переможця відзначилися півзахисниця Єлизавета Молодюк і захисниця Аліна Старухіна.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

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