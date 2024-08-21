Лілль переграв Славію, Динамо Загреб розгромив Карабах у плейоф кваліфікації ЛЧ

Сьогодні, 20 серпня, відбулися перші матчі плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Зокрема, норвезький Буде/Глімт мінімально здолав сербську Црвену Звезда, Динамо Загреб розгромив Карабах, а Лілль виявився сильнішим за чеську Славію.

Ліга чемпіонів УЄФА-2024/2025 — Кваліфікація

Плейоф, перший матч, 20 серпня

Буде/Глімт (Норвегія) — Црвена Звезда (Сербія) 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - Бйортуфт, 2:0 - Маатта, 2:1 - 75 Мімович

Лілль (Франція) — Славія Прага (Чехія) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Девід, 2:0 - 77 Жегрова

Динамо Загреб (Хорватія) — Карабах (Азербайджан) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 П'яца, 2:0 - 75 Куленович, 3:0 - 80 Куленович

Нагадаємо, що на стадії плейоф відбору до групового етапу також зіграє Динамо Київ. Підопічні Олександра Шовковського зустрінуться з австрійським Зальцбургом.

Матч відбудеться завтра, 21 серпня, о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.