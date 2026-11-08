Баєр мінімально здолав Кельн, Фрайбург з автоголом обіграв Уніон Берлін у 9-му турі Бундесліги

У неділю, 8 листопада, відбулася низка матчів 9-го туру німецької Бундесліги сезону-2026/27.

У першому протистоянні ігрового дня леверкузенський Баєр мінімально обіграв Кельн. Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Гарсія вивів "фармацевтів" уперед вже на 7 хвилині, Патрік Шик наприкінці другого тайму подвоїв перевагу, але вберегти ворота сухими Баєр не зумів, пропустивши вже у компенсований час.

Фрайбург впевнено обіграв Уніон Берлін (2:0). Обидва голи були забиті вже у другому таймі – спершу на 55 хвилині Хедіра зрізав м'яч у власні ворота, невдовзі Сузука подвоїв перевагу. Фрайбург міг забивати і втретє, аге Гріфо не реалізував пенальті.

В останньому матчі ігрового дня Гоффенгайм втримав перемогу над Шальке. Команда забила двічі ще й першому таймі – героєм зустрічі став Асллані, який спершу забив, а потім і віддав асист. На 81 хвилині Шальке скоротив відставання, але врятуватися від поразки не зумів.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

9 тур, 8 листопада

Кельн – Баєр Леверкузен 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 7 Гарсія, 0:2 – 85 Шик, 1:2 – 90+2 Ель-Мала

Фрайбург – Уніон Берлін 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Хедіра, 2:0 – 67 Сузука

Гоффенгайм – Шальке 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Асллані, 2:0 – 26 Лемперле, 2:1 – 81 Адаму

ЛІдером турнірної таблиці після 9 турів залишається Баварія, у якої 21 очко. Стільки ж балів має Боруссія Дортмунд, що перебуває на другому місці. Трійу лідерів замикає саме Фрайбург з 19 балами.

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Нагадаємо, напередодні Баварія здолала Майнц, а Боруссія Дортмунд здобула перемогу над Ельверсбергом.