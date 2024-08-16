Тростянець розгромив Металіст 1925-2, Колос-2 переміг Гірник-Спорт: результати Другої ліги

У п'ятницю, 16 серпня, відбулися перші матчі 2 туру Другої ліги України сезону-2024/25.

Друга команда харківського Металіста 1925 розгромно поступилась Тростянцю, а Колос-2 здобув упевнену перемогу над Гірником-Спорт.

Чемпіонат України — Друга ліга

2 тур, 16 серпня

Металіст 1925-2 — Тростянець 0:3 (0:1)

Голи: Тишинінов (15, 78), Кошкін (90)

Колос-2 — Гірник-Спорт 2:0 (0:0)

Голи: Шевчук (76), Березка (90+3)

Зазначимо, що це вже друга розгромна поразка поспіль для Металіста 1925-2. У першому турі харківська команда з непристойним рахунком поступилася Чернігову.