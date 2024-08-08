Чернігів з непристойним рахунком розгромив дубль Металіста 1925, Ужгород розписав бойову нічию з Рухом-2: результати матчів Другої ліги

Сьогодні, 8 серпня, відбулися 8 матчів стартового туру Другої ліги-2024/25.

У найяскравішому поєдинку ігрового дня Чернігів знищив дубль Металіста 1925. Зазначимо, що це був дебютний матч для 25-річного наставника харків’ян Максима Цвіренко у ролі головного тренера.

Чемпіонат України — Друга ліга

1 тур, 8 серпня

Чернігів — Металіст 1925-2 8:2 (5:0)

Голи: 1:0 — Койдан 5, 2:0 — Федосов 13, 3:0 — Койдан 16, 4:0 — Романченко 33, 5:0 — Сердюк 43, 6:0 — Порохня 48, 6:1 — Ткаченко 54, 7:1 — Койдан 59, 8:1 — Безгубченко, 8:2 — Ткаченко 89

Пробій Городенка — Вільхівці 1:0 (0:0)

Гол: Оринчак 48

Реал Фарма — Ревера 1908 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 — Угринюк 27, 0:2 — Максименко 40, 0:3 — Гуменяк 90+4

Гірник-Спорт — Олександрія-2 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 — Галоян 63, 0:2 — Лебедєв 83, 1:2 — Онищенко 89

Куликів — Полісся-2 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 — Панасюк 56, 2:0 — Іваночко 62, 3:0 — Ілюхін 81

Нива Вінниця — Тростянець 0:0

Ужгород — Рух-2 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 — Музичук 41, 0:2 — Панченко 49, 1:2 — Минайленко 75, 2:2 — Караман 89

Чайка — Колос-2 0:0

Нагадаємо, напередодні у матчі-відкритті сезону дубль тернопільської Ниви розписав нульову нічию зі Скалою 1911. Значно жвавіше стартувала Перша ліга — скандальним матчем між Агробізнесом та Металістом, долю якого вирішив дуже неоднозначний пенальті.