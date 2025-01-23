Манчестер Сіті оголосив про підписання Мармуша
Омар Мармуш
Манчестер Сіті
Манчестер Сіті оголосив про трансфер нападника Айнтрахта Омара Мармуша.
Про це повідомляє пресслужба "містян".
Німецький клуб отримав близько 80 мільйонів євро за свого футболіста, а сам єгиптянин підписав контракт 4,5 роки
"Я дуже щасливий. Манчестер Сіті є одним з найбільших клубів у Європі за останні 10 років, тому я не мав жодних сумнівів. Для мене велика честь бути тут", – розповів Мармуш.
На рахунку футболіста 20 голів та 14 асистів у 26 матчах сезону-2024/25.
Зазначимо, що зарплата форварда у Сіті збільшилась у вісім разів порівняно з заробітком у Франкфурті.
Раніше "містяни" оголосили про підписання футболіста збірної Узбекистану.