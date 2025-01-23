Манчестер Сіті оголосив про підписання Мармуша

Манчестер Сіті оголосив про трансфер нападника Айнтрахта Омара Мармуша.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Німецький клуб отримав близько 80 мільйонів євро за свого футболіста, а сам єгиптянин підписав контракт 4,5 роки

"Я дуже щасливий. Манчестер Сіті є одним з найбільших клубів у Європі за останні 10 років, тому я не мав жодних сумнівів. Для мене велика честь бути тут", – розповів Мармуш.

"I'm fast, good on the ball and dangerous" ⚡️



Welcome to City, @OmarMarmoush 🩵 pic.twitter.com/Qc2gTVtTUi — Manchester City (@ManCity) January 23, 2025

На рахунку футболіста 20 голів та 14 асистів у 26 матчах сезону-2024/25.

Зазначимо, що зарплата форварда у Сіті збільшилась у вісім разів порівняно з заробітком у Франкфурті.

Раніше "містяни" оголосили про підписання футболіста збірної Узбекистану.