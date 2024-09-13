Ревера 1908 обіграла Полісся-2 у 6 турі Другої ліги

Сьогодні, 13 вересня, відбулись 2 матчі в межах 6 туру Другої ліги України сезону-2024/25.

Зокрема, Чернігів у домашньому поєдинку розписав мирову з Тростянцем, а Ревера 1908 з Івано-Франківська мінімально обіграла другу команду Полісся.

Чемпіонат України – Друга ліга

6 тур, 13 вересня

Чернігів – Тростянець 0:0

Ревера 1908 (Івано-Франківськ) – Полісся-2 (Житомир) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Неледва

Напередодні Гірник-Спорт здолав Металіст 1925 2, а Полісся-2 у більшості не змогло перемогти Скалу 1911.