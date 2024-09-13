Ревера 1908 обіграла Полісся-2 у 6 турі Другої ліги
Сьогодні, 13 вересня, відбулись 2 матчі в межах 6 туру Другої ліги України сезону-2024/25.
Зокрема, Чернігів у домашньому поєдинку розписав мирову з Тростянцем, а Ревера 1908 з Івано-Франківська мінімально обіграла другу команду Полісся.
Чемпіонат України – Друга ліга
6 тур, 13 вересня
Чернігів – Тростянець 0:0
Ревера 1908 (Івано-Франківськ) – Полісся-2 (Житомир) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 12 Неледва
Напередодні Гірник-Спорт здолав Металіст 1925 2, а Полісся-2 у більшості не змогло перемогти Скалу 1911.