Борнмут Забарного впевнено переміг Саутгемптон у 6 турі АПЛ

Борнмут з Іллєю Забарним у складі впевнено переміг Саутгемптон у матчі 6 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Підопічні Андоні Іраоли забеспечили себе результатом ще у першому таймі, забивши три м'ячі без відповіді. Єдиний гол команда пропустила на 51 хвилині від Тейлора Гарвуд-Белліса.

Зауважимо, що українець Забарний провів весь матч на полі, результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Англії – АПЛ

6 тур, 30 вересня

Борнмут – Саутгемптон 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 17 Еванілсон, 2:0 - 32 Уаттара, 3:0 - 39 Семеніо, 3:1 - 51 Гарвуд-Белліс

Наразі "вишні" за 6 стартових матчів набрали 8 з 18 можливих очок та розташовуються на 11 сходинці у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Саутгемптон з 1 балом посідає передостаннє місце.