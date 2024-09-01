ФСК Маріуполь розгромив Діназ, ЮКСА розписала мирову з Металістом 1925 у 4 турі Першої ліги
Сьогодні, 1 вересня, відбулися матчі 4 туру Першої ліги сезону-2024/25.
ЮКСА вдома розписала безгольову нічию з Металістом 1925, а ФСК Маріуполь з чотирма голами переграв Діназ.
Чемпіонат України — Перша ліга
4 тур, 1 вересня
Група В
ЮКСА — Металіст 1925 0:0
Діназ — ФСК Маріуполь 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 18 Зубков, 0:2 - 43 Петренко, 0:3 - 53 Малакі, 0:4 - 79 Пентелейчук, 1:4 - 83 Старенький
Сьогодні відбудеться ще один матч:
16:00 Минай — Поділля
Напередодні Буковина у меншості здолала тернопільську Ниву, а Прикарпаття поступилось Агробізнесу.