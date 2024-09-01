ФСК Маріуполь розгромив Діназ, ЮКСА розписала мирову з Металістом 1925 у 4 турі Першої ліги

Сьогодні, 1 вересня, відбулися матчі 4 туру Першої ліги сезону-2024/25.

ЮКСА вдома розписала безгольову нічию з Металістом 1925, а ФСК Маріуполь з чотирма голами переграв Діназ.

Чемпіонат України — Перша ліга

4 тур, 1 вересня

Група В

ЮКСА — Металіст 1925 0:0

Діназ — ФСК Маріуполь 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Зубков, 0:2 - 43 Петренко, 0:3 - 53 Малакі, 0:4 - 79 Пентелейчук, 1:4 - 83 Старенький

Сьогодні відбудеться ще один матч:

16:00 Минай — Поділля

Напередодні Буковина у меншості здолала тернопільську Ниву, а Прикарпаття поступилось Агробізнесу.