Баварія у матчі з 7 голами обіграла Гольштайн, Боруссія здолала Гайденгайм у 20 турі Бундесліги
У суботу, 1 лютого, відбулися матчі 20 туру німецької Бундесліги.
Лідер чемпіонату мюнхенська Баварія вдома обіграла Гольштайн Кіль з рахунком 4:3. При цьому два голи мюнхенці пропустили вже у доданий час, коли дублем відзначився Стівен Скшибскі.
Боруссія Дортмунд, після перемоги над донецьким Шахтарем у 8 турі Ліги чемпіонів, на виїзді здолала Гайденгайм.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
20 тур, 1 лютого
Баварія Мюнхен – Гольштайн Кіль 4:3 (2:0)
Голи: 1:0 – 19 Мусіала, 2:0 – 45+3 Кейн, 3:0 – 46 Кейн, 4:0 – 54 Гнабрі, 4:1 – 62 Порат, 4:2 – 90+1 Скшибскі, 4:3 – 90+3 Скшибскі
Бохум – Фрайбург 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 34 Сільділлья
Гайденгайм – Боруссія Дортмунд 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 33 Гірассі, 0:2 – 63 Баєр, 1:2 – 64 Гонзак
Санкт-Паулі – Аугсбург 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 17 Бенкс (автогол), 1:1 – 83 Кемюр
Штутгарт – Боруссія М 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 25 Нгуму, 1:1 – 49 Ельведі, 1:2 – 81 Кляйндінст
Сьогодні відбудеться ще один матч:
19:30 Уніон Берлін – РБ Лейпциг
Напередодні Вердер з голом Біттенкура переміг Майнц.