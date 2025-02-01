Баварія у матчі з 7 голами обіграла Гольштайн, Боруссія здолала Гайденгайм у 20 турі Бундесліги

У суботу, 1 лютого, відбулися матчі 20 туру німецької Бундесліги.

Лідер чемпіонату мюнхенська Баварія вдома обіграла Гольштайн Кіль з рахунком 4:3. При цьому два голи мюнхенці пропустили вже у доданий час, коли дублем відзначився Стівен Скшибскі.

Боруссія Дортмунд, після перемоги над донецьким Шахтарем у 8 турі Ліги чемпіонів, на виїзді здолала Гайденгайм.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

20 тур, 1 лютого

Баварія Мюнхен – Гольштайн Кіль 4:3 (2:0)

Голи: 1:0 – 19 Мусіала, 2:0 – 45+3 Кейн, 3:0 – 46 Кейн, 4:0 – 54 Гнабрі, 4:1 – 62 Порат, 4:2 – 90+1 Скшибскі, 4:3 – 90+3 Скшибскі

Бохум – Фрайбург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 34 Сільділлья

Гайденгайм – Боруссія Дортмунд 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Гірассі, 0:2 – 63 Баєр, 1:2 – 64 Гонзак

Санкт-Паулі – Аугсбург 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 17 Бенкс (автогол), 1:1 – 83 Кемюр

Штутгарт – Боруссія М 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 25 Нгуму, 1:1 – 49 Ельведі, 1:2 – 81 Кляйндінст

Сьогодні відбудеться ще один матч:

19:30 Уніон Берлін – РБ Лейпциг

Напередодні Вердер з голом Біттенкура переміг Майнц.