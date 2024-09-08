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Білорусь мінімально перемогла Люксембург у 2 турі Ліги націй

Ігор Чернявський — 8 вересня, 17:57
Білорусь мінімально перемогла Люксембург у 2 турі Ліги націй
Ліга націй

Сьогодні, 8 вересня, проходять 9 матчів 2 туру Ліги націй-2024/25.

У першому поєдинку ігрового дня збірна Білорусі здобула мінімальну перемогу над Люксембургом. Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол на 76-й хвилині забив Валерій Громико.

Ліга націй УФЄА-2024/25
2 тур
Ліга С, Група 3

Люксембург — Білорусь 0:1 (0:0)

Гол: Громико 76

Зазначимо, що Білорусь, на відміну від країни-терористки Росії не відсторонена від міжнародних турнірів під егідою УЄФА та ФІФА. Втім, білоруси змушені проводити свої домашні матчі на нейтральній території.

Також сьогодні відбудуться ще 8 матчів. Зокрема, чинний чемпіон Європи Іспанія в гостях зіграє проти Швейцарії, а Португалія прийме Шотландію.

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