Сьогодні, 8 вересня, проходять 9 матчів 2 туру Ліги націй-2024/25.

У першому поєдинку ігрового дня збірна Білорусі здобула мінімальну перемогу над Люксембургом. Матч завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол на 76-й хвилині забив Валерій Громико.

Ліга націй УФЄА-2024/25

2 тур

Ліга С, Група 3

Люксембург — Білорусь 0:1 (0:0)

Гол: Громико 76

Зазначимо, що Білорусь, на відміну від країни-терористки Росії не відсторонена від міжнародних турнірів під егідою УЄФА та ФІФА. Втім, білоруси змушені проводити свої домашні матчі на нейтральній території.

Також сьогодні відбудуться ще 8 матчів. Зокрема, чинний чемпіон Європи Іспанія в гостях зіграє проти Швейцарії, а Португалія прийме Шотландію.