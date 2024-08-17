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ПСЖ забив три голи за 5 хвилин та розгромив Гавр у 1 турі Ліги 1

Станіслав Лисак — 17 серпня, 00:08
ПСЖ забив три голи за 5 хвилин та розгромив Гавр у 1 турі Ліги 1
Getty Images

ПСЖ здобув розгромну перемогу над Гавром у межах першого туру французької Ліги 1.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь парижан. Підопічні Луїса Енріке вийшли вперед вже на третій хвилині, однак на початку другої половини гри Льоріс зрівняв рахунок. ПСЖ зумів забити аж три голи за останні 5 хвилини гри, що принесло їм перемогу.

Чемпіонат Франції — Ліга 1
1 тур, 16 серпня

Гавр — ПСЖ 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Лі Кан Ін, 1:1 - 48 Льоріс, 1:2 - 85 Дембеле, 1:3 - 86 Баркола, 1:4 - 90 Коло Муані (пен)

Напередодні поєдинку іспанські журналісти розлютили головного тренера паризького клубу Луїса Енріке черговим питанням про Кіліана Мбаппе, який перейшов до Реала та завоював з мадридцями Суперкубок УЄФА, забивши в дебютній грі.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Гавр

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