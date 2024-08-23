Нова зірка ПСЖ: ексодноклубник Трубіна показує шалену результативність

19-річний Жоау Невеш зробив 4 результативні дії за перші два тайми у складі ПСЖ.

На його рахунку вже 4 гольові передачі. У матчі 1 туру французької Ліги 1 португалець вийшов на поле після перерви і віддав два асисти, що допомогли команді перемогти Гавр з рахунком 4:1.

А вже сьогодні, 23 серпня, у 2 турі Невеш двічі асистував партнерам у першому таймі, спершу Бредлі Баркола, а потім Марку Асенсіо.

Минулого сезону 19-річний хавбек з ноги увірвався в дорослий футбол. У Бенфіці, за яку виступає українець Анатолій Трубін, він провів 55 матчів у всіх турнірах, а також взяв участь у двох поєдинках збірної Португалії на Євро-2024.

Нагадаємо, португалець підписав контракт із ПСЖ до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі угоди не розголошувались. Проте за інформацією Transfermarkt, парижани заплатили "орлам" 60 млн євро.