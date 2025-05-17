Пробій розгромив Реверу 1908, Скала 1911 декласувала Реал-Фарму у 18 турі Другої ліги

У суботу, 17 травня, відбулися матчі у межах 18 туру чемпіонату України у Другій лізі.

Лідер групи A Другої ліги Пробій Городенка вдома розгромив Реверу 1908 з рахунком 3:0. Перемога забезпечила команді перше місце у групі А. У матчі за чемпіонство команда з Городенка зустрінеться з Колосом-2, який став першим у групі В. Рух-2 та Чернігів зіграють матч за третє місце.

Переможець Другої ліги вийде напряму до Першої ліги. Команди, які за підсумками матчів плейоф посядуть друге та третє місця, зіграють у перехідних поєдинках з клубами Першої ліги, які посядуть 14-те та 15-те місця.

Чемпіонат України – Друга ліга

18 тур, 17 травня

Група А

Пробій Городенка – Ревера 1908 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Савчин, 2:0 – 32 Сікач, 3:0 – 87 Дмитрук 87

Куликів-Білка – Рух-2 4:0 (2:0)

Голи:1:0 – 35 Панасюк, 2:0 – 38 Волков, 3:0 – 50 Патуляк, 4:0 – 89 Дударенко

Самбір-Нива-2 – Полісся Житомир-2 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Крамарчук, 1:1 – 67 Грохольський, 2:1 – 84 Крамарчук

Група В

Реал-Фарма – Скала 1911 0:7 (0:3)

Голи: 0:1 – 9 Фесенко, 0:2 – 17 Кравченко, 0:3 – 19 Лісовик, 0:4 – 50 Фесенко, 0:5 – 65 Кравченко, 0:6 – 78 Жуміга, 0:7 – 90+3 Николишин

Локомотив – Тростянець 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 74 Майтак

Металіст 1925-2 – Нива Вінниця 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 86 Панченко

Вільхівці – Ужгород 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 13 Вишневський, 0:2 – 39 Емере, 0:3 – 64 Вишневський

Напередодні дирекція Професійної ліги України прийняла рішення про дату та час початку матчів плейоф за перше та третє місця Другої ліги сезону 2024/25..