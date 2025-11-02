Локомотив переграв Ребел, Нива Вінниця здолала Ужгород у 16 турі Першої ліги
У неділю, 2 листопада, відбулась низка матчі 16 туру у чемпіонаті України у Другій лізі.
Локомотив виграв київське дербі у Ребела завдяки голу Мельниченка. Це вже четверта поспіль перемога "залізничників" у чемпіонаті. Наразі вони на 1 бал відстають від лідера групи В – Колоса-2.
Вінницька Нива на виїзді несподівано переграла Ужгород, Тростянець та Лівий Берег-2 звели зустріч внічию.
Чемпіонат України – Друга ліга
16 тур, 2 листопада
Тростянець – Лівий Берег-2 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 – 29 Хуссін, 1:1 – 38 Тіщенко, 2:1 – 53 Близнюк, 2:2 – 60 Пасічний
Ребел – Локомотив 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 72 Мельниченко
Гірник-Спорт – Олександрія-2 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – 8 Голарт, 0:2 – 27 Кремчанін, 1:2 – 33 Стецюк
Атлет – Куликів-Білка 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – 16 Бабич, 1:1 – 57 Станкович, 1:2 – 59 Патуляк
Вилучення: Бабич, 90+4
Ужгород – Нива 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 34 Загорулько, 0:2 – 40 Лотоцький
Нагадаємо, напередодні Лісне здолало Реал-Фарму, а Чайка зіграла внічию з Колосом-2.