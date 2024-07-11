Шериф програв Зірі, Ельфсборг розгромив Пафос: результати 1 раунду кваліфікації ЛЄ

Сьогодні, 11 липня, відбулися 6 матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2024/25.

Ліга Європи-2024/25

1 кваліфікаційний раунд

11 липня

Ельфсборг (Швеція) — Пафос (Кіпр) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Зенелі, 2:0 - 59 Хульт, 3:0 - 82 Фрік.

Пакш (Угорщина) — Корвінлул (Румунія) 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 9 Бус, 0:2 - 45+2 Лупу, 0:3 - 86 Лупу, 0:4 - 90+3 Лупу.

Ружомберок (Словаччина) — Тобол (Казахстан) 5:2 (3:2)

Голи: 0:1 - 9 Іванович, 1:1 - 11 Габріел, 2:1 - 40 Селецкі, 2:2 - 45 Хенен, 3:2 - 45+3 Мали, 4:2 - 77 Медленяк, 5:2 - 88 Габріел.

Шериф (Молдова) — Зіра (Азербайджан) 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Волков

Ботєв (Болгарія) — Марібор (Словенія) 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Уджа, 2:1 - 74 Ілієв, 1:1 - 19 Шірвіс.

Вісла (Польща) — Ллапі (Косово) 2:0 (1:1)

Голи: 1:0 - 2 Сапала, 2:0 - 90+5 Родадо.

Нагадаємо, у кваліфікації Ліги Європи також бере участь криворізький Кривбас. Він розпочне свій шлях у третьому етапі ЛЄ. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 22 липня.