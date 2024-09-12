Шахтар подешевшав, Динамо скоротило відставання: рейтинг клубів УПЛ за трансферною вартістю

Напередодні на порталі Transfermarkt оновилася ринкова вартість гравців Української Прем’єр-ліги, тож змін зазнала і вартість клубів УПЛ.

Найбільше подорожчало київське Динамо. Футболісти столичного клубу додали у вартості 5,5 мільйонів євро порівняно із серпнем 2024 року (7,2%).

Але у відсотковому співвідношенні найбільший зріст показав одеський Чорноморець, який став коштувати на 69,2% більше (з 3,90 млн євро до 6,60 млн).

Зі знаком мінус відзначилася полтавська Ворскла. Її гравці сумарно втратили у вартості 4,1 мільйона євро (29,1%). Другим з кінця йде Шахтар, який подешевшав на 2,5 млн (1,5%).

Рейтинг клубів УПЛ за трансферною вартістю

(1) Шахтар (Донецьк) — 160,2 мільйона євро; (2) Динамо (Київ) — 82,2; (3) Полісся (Житомир) — 22,45; (5) Рух (Львів) — 16,3; (4) Кривбас (Кривий Ріг) — 14,7; (7) Зоря (Луганськ) — 12,25; (9) ЛНЗ (Черкаси) — 12,15; (8) Карпати (Львів) — 12,1; (10) Олександрія (Олександрія) — 10,55; (11) Колос (Ковалівка) — 10,3; (6) Ворскла (Полтава) — 10; (12) Оболонь (Київ) — 7,35; (15) Чорноморець (Одеса) — 6,6; (13) Верес (Рівне) — 5,75; (14) Інгулець (Петрове) — 5,35; (16) Лівий берег (Київ) — 4,95;

Нагадаємо, також відбулися зміни в рейтингу гравців УПЛ. У топ-13 продовжується панування представників Шахтаря та Динамо, при чому перші чотири місця утримують "гірники".