Шахтар подешевшав, Динамо скоротило відставання: рейтинг клубів УПЛ за трансферною вартістю
Напередодні на порталі Transfermarkt оновилася ринкова вартість гравців Української Прем’єр-ліги, тож змін зазнала і вартість клубів УПЛ.
Найбільше подорожчало київське Динамо. Футболісти столичного клубу додали у вартості 5,5 мільйонів євро порівняно із серпнем 2024 року (7,2%).
Але у відсотковому співвідношенні найбільший зріст показав одеський Чорноморець, який став коштувати на 69,2% більше (з 3,90 млн євро до 6,60 млн).
Зі знаком мінус відзначилася полтавська Ворскла. Її гравці сумарно втратили у вартості 4,1 мільйона євро (29,1%). Другим з кінця йде Шахтар, який подешевшав на 2,5 млн (1,5%).
Рейтинг клубів УПЛ за трансферною вартістю
- (1) Шахтар (Донецьк) — 160,2 мільйона євро;
- (2) Динамо (Київ) — 82,2;
- (3) Полісся (Житомир) — 22,45;
- (5) Рух (Львів) — 16,3;
- (4) Кривбас (Кривий Ріг) — 14,7;
- (7) Зоря (Луганськ) — 12,25;
- (9) ЛНЗ (Черкаси) — 12,15;
- (8) Карпати (Львів) — 12,1;
- (10) Олександрія (Олександрія) — 10,55;
- (11) Колос (Ковалівка) — 10,3;
- (6) Ворскла (Полтава) — 10;
- (12) Оболонь (Київ) — 7,35;
- (15) Чорноморець (Одеса) — 6,6;
- (13) Верес (Рівне) — 5,75;
- (14) Інгулець (Петрове) — 5,35;
- (16) Лівий берег (Київ) — 4,95;
Нагадаємо, також відбулися зміни в рейтингу гравців УПЛ. У топ-13 продовжується панування представників Шахтаря та Динамо, при чому перші чотири місця утримують "гірники".