Жіноча збірна України зберегла 35-ту сходинку в оновленому рейтингу ФІФА
УАФ
ФІФА оновила рейтинг національних жіночих збірних з футболу.
В оновленому заліку від 13 грудня Україна зберегла 35-те місце, повідомляє Українська асоцація футболу.
Востаннє ФІФА оновлювала свій залік збірних у серпні 2024 року.
Після публікації минулого рейтингу наша команда провела чотири матчі плейоф відбору Євро-2025 – проти Туреччини (1:1, 2:0) та Бельгії (0:2, 1:2), але, на жаль, у фінальний турнір не пробилася.
До першої трійки рейтингу ФІФА входять США, Іспанія та Німеччина.
Тепер на "синьо-жовтих" чекає виступ у дивізіоні В Ліги націй, яка стартує 21 лютого наступного року. Наші суперники у групі посідають такі місця в рейтингу ФІФА: Чехія – 29-те (-1), Хорватія – 59-те (-2), Албанія – 73-тє (0).