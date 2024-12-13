Жіноча збірна України зберегла 35-ту сходинку в оновленому рейтингу ФІФА

ФІФА оновила рейтинг національних жіночих збірних з футболу.

В оновленому заліку від 13 грудня Україна зберегла 35-те місце, повідомляє Українська асоцація футболу.

Востаннє ФІФА оновлювала свій залік збірних у серпні 2024 року.

Після публікації минулого рейтингу наша команда провела чотири матчі плейоф відбору Євро-2025 – проти Туреччини (1:1, 2:0) та Бельгії (0:2, 1:2), але, на жаль, у фінальний турнір не пробилася.

До першої трійки рейтингу ФІФА входять США, Іспанія та Німеччина.

Тепер на "синьо-жовтих" чекає виступ у дивізіоні В Ліги націй, яка стартує 21 лютого наступного року. Наші суперники у групі посідають такі місця в рейтингу ФІФА: Чехія – 29-те (-1), Хорватія – 59-те (-2), Албанія – 73-тє (0).