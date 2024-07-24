Як Україна програла Іраку: матч та його залаштунки очима Олександра Гливинського

На історичний перший матч олімпійська збірна України з футболу виїжджала, дивлячись поєдинок опонентів — Марокко та Аргентини, які якраз завершували своє протистояння. Коли тренери та гравці вийшли у хол готелю, йшла 85-та хвилина й Марокко сенсаційно вело 2:1. А потім усі зі здивуванням побачили, що, виявляється у футболі можна компенсувати навіть 15 хвилин. Трохи подивившись у своїх смартфонах доданий час згаданого матчу та побачивши, як на 106-й (!!! ) хвилині аргентинці зрівняли рахунок з офсайду, наші хлопці пішли до автобуса. Тоді вони ще не знали, що матч можна догравати після його завершення, як і гол скасовувати після фінального свистка. Але Олімпіада дивує нас з першого дня.

Цікава деталь: перед входом в автобус у збірників перевіряли не акредитацію, як, скажімо, у Німеччині, а наплічники: офіцер безпеки з металошукачем у руках уважно зазирав у кожен рюкзак тренера, гравця чи масажиста. Щось новеньке…

Стадіон ліонського Олімпіка вражає уже на під’їзді, стоячи грандіозною спорудою посеред поля. Емблему клубу видно здалеку, але нині вона у кілька разів менша за олімпійські кільця та напис Paris2024 — арену декорували в стилі актуальних змагань. Одразу видно, що аншлагу немає: за годину до початку гри до входів тягнуться не натовпи, а невеликі групки вболівальників, і майже усі – з прапорами Іраку. Окремі з них жваво скандують "Ірак, Ірак", розмахуючи національними стягами, інші роблять селфі на фоні стадіону: для них це такий же, як і для нас історичний перший матч на Олімпіаді. Жодних черг біля пунктів харчування чи сувенірних лавок (загалом була інформація, що на матч продано 18 000 квитків при місткості стадіону — 59 186 глядачів). До слова, середній маскот Фрігі коштує 20 євро, менший – 15, а кепка з офіційним лого – 30 євро.

УАФ

Порожнеча доволі великої зони для роботи медіа зовсім не асоціюється із залами, які бачив на попередніх Іграх — лише один колега з ліонської газети, крім мене. На медіа-трибуні близько 10 журналістів, у тому числі колега з України… Красномовне підтвердження відсутності інтересу до групових матчів футбольного турніру. Команди розминаються під гучні скандування двох центральних трибун, на яких вряди-годи вибухають емоціями іракські фани. Ледь знаходжу одинокий український прапор за воротами: сьогодні ми у разючій меншості. Зрештою, це лише підтвердження раніше баченого перед стадіоном.

На церемонію перед початком матчу українці виходять традиційно – з українським синьо-жовтим на плечах. Спочатку гімн співають іракці – на трибунах їх вистачає, тож співають гучно. Але коли славень виконують наші хлопці, то співають також потужно, на повні груди: ми, хоч у меншості, але тримаємося гідно.

Перед стартовим свистком синьо-жовті збираються в енергетичне коло чекають капітана Сікана, коли той розіграє право вибору з колегою з іншої команди. Сікан підбігає, кладе руку у центр кола, усі хлопці доєднують свої долоні й щось гучно вигукують: хоч медіа-трибуна надто далеко й нічого не чути, вгадується "Слава Україні!".

Після історичного для нас стартового свистка, Ірак першим розігрує м’яч, але ми невдовзі відбираємо його й проводимо першу атаку. Зрештою, іракці освоїлися й теж провели кілька атак. Якщо коротко про перший тайм — ми грали краще й створили кілька дуже класних моментів, жоден з яких не зуміли реалізувати. Найбільш реальний момент був у Максима Хланя, коли він не влучив у порожній кут після класного дриблінгу та пасу тезки Брагару на 36-й хвилині. Взагалі, обидва цих гравці виділялися в атаці: Хлань віддавав багато тонких і гострих передач, в одному з моментів ледь не закинувши м’яча "за комірець" голкіперу, б’ючи з правого краю. Наші взяли м’яч під свій контроль і це дало впевненість. Правий оборонець Крупський на ходу обіграв опонента, увійшов у штрафний майданчик, але пробив просто в руки воротареві. В іншому епізоді Хлань відпасував на Крупського, а той віддавав на Криськіва: іракець м’яч пустив між ногами й рикошетом той влучив у ногу Дмитра, який був не готовий до такого відскоку і м’яч відлетів за межі поля.

А ще у першому таймі рефері мав всі підстави призначати пенальті у ворота Іраку: захисник азійської команди влучив собі в руку, вибиваючи м’яч: хіба це не привід до пенальті. Як виявиться пізніше, у судді з Судану – свій погляд на призначення одинадцятиметрових.

УАФ

Другий тайм наші почали активно і вже на 51-й хвилині мали забивати. Пройшла "домашня заготівля": Криськів зі штрафного віддав точно на Сікана, набігання якого у штрафний ніхто з опонентів не чекав. На жаль, капітан пробив вище воріт. Однак вже після наступної атаки, яка знову призвела до штрафного. Криськів навісив, удар Батагова головою голкіпер відбив, але Рубчинский — перший на добиванні — це 1:0! Перший, історичний гол України на Олімпійських Іграх.

Те, що сталося далі, на жаль, зіпсувало нам радість від такого очікуваного моменту. Вже через 2 хвилини навіс у штрафний призвів до падіння Аймена Гуссейна, яке рефері трактував, як порушення. Повтор показав, що Максим ледь торкнувся спини опонента. Одразу згадалося, як у першому таймі українець падав у карній зоні в епізоді, який були всі підстави кваліфікувати, як зіткнення, але тоді свисток мовчав… Однак, заради справедливості слід сказати, що Максим дав ці підстави рефері. Як наслідок, Таловєров отримав жовту, а Гуссейн чітко реалізував пенальті — 1:1.

Далі гра йшла рівно, хоч наші намагалися знайти щастя в атаках, які, щоправда, не завершувалися так гостро, як у першому таймі. На 72-й хвилині Руслан Ротань зробив подвійну заміну, випустивши Салюка й Сича замість Таловєрова та Брагару. На жаль, ефект вийшов зворотним від очікуваного. Сімка Іраку Алі Ясім на замахові обіграв Рубчинського, а Сич, замість того, щоби блокувати удар іракця, пересувався паралельно з ним. Сильний удар Ясіма з-під ноги Сича влучив у нижній кут: на 75-й хвилині рахунок став 1:2.

УАФ

До кінця матчу, до якого рефері додав цілих 12 хвилин, наші намагалися відігратися, йшли вперед. Інколи пропускаючи небезпечні контратаки, але змінити ситуацію не вдалося…

Дуже прикро, адже грали добре, особливо у першому таймі. Однак у футболі є правило: якщо не забиваєш ти… Продовження вам відоме. Україна поступилася в історичному першому матчі на Олімпіаді. Дуже хочеться, щоби симпатична команда Руслана Ротаня зуміла виправити критичне становище, в яке потрапляє після цієї поразки. Але далі буде лише важче…

Олександр Гливинський з Ліона, ексклюзивно для Чемпіона