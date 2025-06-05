Португальський захисник повернеться у Челсі

Челсі та Ювентус не можуть досягнути домовленості про трансфер Ренату Вейги, тож захисник, найімовірніше, повернеться до Лондона.

Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра.

Португальський захисник, права на якого належать Челсі, провів в оренді у Ювентусі другу частину сезону. Вейга отримував у Турині ігрову практику. Зокрема, в серії А провів 13 поєдинків та відзначився асистом.

Італійський клуб зацікавлений у повноцінному трансфері Вейги, втім наразі сторони не домовилися про це. Причина – Челсі хоче за португальця 30 мільйонів євро, які Ювентус платити поки не збирається.

Тож, скоріше за все, після виступів за національну збірну у Лізі націй, Вейга повернеться в розташування команди Енцо Марески. До слова, португальці тріумфували у півфінальному матчі і пробилися до фіналу Ліги націй.

Раніше повідомлялося про те, що Челсі виставить на продаж низку гравців.