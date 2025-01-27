Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ювентус завершив трансфер захисника Челсі

Олександр Булава — 27 січня 2025, 19:05
Ренату Вейга став гравцем Ювентуса
Ренату Вейга
Челсі

Туринський Ювентус завершив перехід лівого захисника Челсі та збірної Португалії Ренату Вейги.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби домовилися про оренду 21-річного футболіста без права викупу. За цей перехід "стара синьйора" заплатить 5 млн євро. Незабаром про перехід повинні оголосити офіційно.

У нинішньому сезоні Ренату Вейга взяв участь у 18 матчах, у яких він відзначився двома голами та одним асистом.

Напередодні Ювентус оголосив про розірвання контракту з досвідченим бразильським захисником Даніло.

Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Челсі Ювентус

Челсі

Він не повинен був грати: Гвардіола – про дебют Хусанова
Ми йому довіряємо: Мареска прокоментував результативну помилку Санчеса у матчі з Манчестер Сіті
Борнмут розгромив Ноттінгем, Миколенко допоміг Евертону здолати Брайтон, Ман Сіті переграв Челсі в 23 турі АПЛ
Він божевільний: Палмер вважає Ямала найкращим вундеркіндом у футболі
Легенда Челсі пішов в армію: ексфутболіст проходить службу в амазонських джунглях

Останні новини