Ювентус завершив трансфер захисника Челсі

Туринський Ювентус завершив перехід лівого захисника Челсі та збірної Португалії Ренату Вейги.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби домовилися про оренду 21-річного футболіста без права викупу. За цей перехід "стара синьйора" заплатить 5 млн євро. Незабаром про перехід повинні оголосити офіційно.

У нинішньому сезоні Ренату Вейга взяв участь у 18 матчах, у яких він відзначився двома голами та одним асистом.

⚪️⚫️✍🏻 Renato Veiga has just signed his Juventus contract, deal sealed.



Official soon — exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/IvvHUS48op — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025

Напередодні Ювентус оголосив про розірвання контракту з досвідченим бразильським захисником Даніло.