Ювентус завершив трансфер захисника Челсі
Ренату Вейга
Челсі
Туринський Ювентус завершив перехід лівого захисника Челсі та збірної Португалії Ренату Вейги.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Клуби домовилися про оренду 21-річного футболіста без права викупу. За цей перехід "стара синьйора" заплатить 5 млн євро. Незабаром про перехід повинні оголосити офіційно.
У нинішньому сезоні Ренату Вейга взяв участь у 18 матчах, у яких він відзначився двома голами та одним асистом.
Напередодні Ювентус оголосив про розірвання контракту з досвідченим бразильським захисником Даніло.