Знак поваги для власника клубу: гравець Рексема відствяткував забитий гол, одягнувши маску Дедпула

У матчі Трофею Англійської футбольної ліги (змагаються команди Ліги 1, Ліги 2 та молодіжні склади клубів Англійської Прем'єр-ліги) Рексем вдома зіграв проти Солфорд Сіті.

На 18-й хвилині рахунок у матчі за господарів відкрив Пол Мулін. Після забитого м'яча він одягнув маску персонажа коміксів Дедпула.

Paul Mullin scores his first goal of the season and celebrates as Welshpool 😎 #Deadpool pic.twitter.com/9QxbwoOUMw — RobRyanRed - Wrexham AFC Podcast (@RobRyanRed) September 10, 2024

Справа в тому, що власником Рексема є канадський актор Раян Рейнольдс, який зіграв цього персонажа у кіно.

Станом на 60 хвилину матчу рахунок у грі 1:1.