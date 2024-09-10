Знак поваги для власника клубу: гравець Рексема відствяткував забитий гол, одягнувши маску Дедпула
Гравці Рексема
x.com/Wrexham_AFC
У матчі Трофею Англійської футбольної ліги (змагаються команди Ліги 1, Ліги 2 та молодіжні склади клубів Англійської Прем'єр-ліги) Рексем вдома зіграв проти Солфорд Сіті.
На 18-й хвилині рахунок у матчі за господарів відкрив Пол Мулін. Після забитого м'яча він одягнув маску персонажа коміксів Дедпула.
Справа в тому, що власником Рексема є канадський актор Раян Рейнольдс, який зіграв цього персонажа у кіно.
Станом на 60 хвилину матчу рахунок у грі 1:1.