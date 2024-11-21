Ребров обійшов Михайличенка за кількістю матчів на чолі збірної України
УАФ
Головний тренер збірної України Сергій Ребров вийшов на п'яте місце за кількістю матчів на чолі "синьо-жовтих".
Про це повідомляє УАФ.
Матч 6 туру Ліги націй проти Албанії (2:1) став для Реброва 22-м на чолі національної команди. У даному рейтингу він обійшов Олексія Михайличенка (21 матч).
Очолює список тренерів Олег Блохін, який керував збірною України у 64-х іграх.
Рейтинг тренерів збірної України за кількістю матчів
- Олег Блохін – 64 матчі (28 перемог, 17 нічиїх, 19 поразок)
- Андрій Шевченко – 52 (25 перемог, 13 нічиїх, 14 поразок)
- Михайло Фоменко – 37 (24 перемоги, 6 нічиїх, 7 поразок)
- Йожеф Сабо – 34 (16 перемог, 12 нічиїх, 6 поразок)
- Сергій Ребров – 22 (10 перемог, 7 нічиїх, 5 поразок)
- Олексій Михайличенко – 21 (12 перемога, 5 нічиїх, 4 поразки)
- Леонід Буряк – 19 (5 перемог, 6 нічиїх, 8 поразок)
- Валерій Лобановський – 18 (6 перемог, 7 нічиїх, 5 поразок)
- Олександр Петраков – 15 (6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки)
- Олег Базилевич – 11 (4 перемоги, 3 нічиїх, 4 поразки)
Нагадаємо, в завершальному матчі групового етапу Україна перемогла Албанію і зуміла піднятися з останнього рядка в турнірній таблиці одразу на другий.
Суперником підопічних Сергія Реброва буде команда із 3 місця однієї з груп у вищому дивізіоні.