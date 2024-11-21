Ребров обійшов Михайличенка за кількістю матчів на чолі збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вийшов на п'яте місце за кількістю матчів на чолі "синьо-жовтих".

Про це повідомляє УАФ.

Матч 6 туру Ліги націй проти Албанії (2:1) став для Реброва 22-м на чолі національної команди. У даному рейтингу він обійшов Олексія Михайличенка (21 матч).

Очолює список тренерів Олег Блохін, який керував збірною України у 64-х іграх.

Рейтинг тренерів збірної України за кількістю матчів

Олег Блохін – 64 матчі (28 перемог, 17 нічиїх, 19 поразок) Андрій Шевченко – 52 (25 перемог, 13 нічиїх, 14 поразок) Михайло Фоменко – 37 (24 перемоги, 6 нічиїх, 7 поразок) Йожеф Сабо – 34 (16 перемог, 12 нічиїх, 6 поразок) Сергій Ребров – 22 (10 перемог, 7 нічиїх, 5 поразок) Олексій Михайличенко – 21 (12 перемога, 5 нічиїх, 4 поразки) Леонід Буряк – 19 (5 перемог, 6 нічиїх, 8 поразок) Валерій Лобановський – 18 (6 перемог, 7 нічиїх, 5 поразок) Олександр Петраков – 15 (6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки) Олег Базилевич – 11 (4 перемоги, 3 нічиїх, 4 поразки)

Нагадаємо, в завершальному матчі групового етапу Україна перемогла Албанію і зуміла піднятися з останнього рядка в турнірній таблиці одразу на другий.

Суперником підопічних Сергія Реброва буде команда із 3 місця однієї з груп у вищому дивізіоні.