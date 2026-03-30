Потрібно показувати зовсім інший рівень гри: Ребров –про матч з Албанією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про налаштування команди на товариський матч з Албанією після поразки від Швеції у відборі на ЧС-2026.

Своїми думками він поділився під час пресконференції.

"Як я налаштовую команду? Я бачу, Віталій сказав, що вони зібралися, вони поговорили. Це важливо, щоб усі розуміли: ця відповідальність – на всіх. Так, я відповідаю перший, і на пресконференції було багато запитань до мене, і вони будуть. Але хлопці теж мають розуміти, що ми граємо разом. Я ніколи не відокремлюю тренера від команди і команду від тренера. Тому завтра важливо розуміти, що це не товариська гра, а матч після поразки – і треба показувати зовсім інший рівень гри. Як я сказав на пресконференції, у нас дуже молода команда, але це не означає, що немає відповідальності. Гравці, які вийдуть завтра, повинні битися за Україну і за себе, за наше обличчя", – розповів Ребров.

Нагадаємо, що гра з албанцями відбудеться 31 березня у Валенсії та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Раніше наставник "синьо-жовтих" оцінив своє майбутнє в національній команді.