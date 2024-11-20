Ребров розповів, чому збірна України підсіла у другому таймі гри проти Албанії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомив, що він не давав установку сідати в оборону в другому таймі гри проти Албанії. Це сталося через тиск свіжих гравців суперника.

Про це наставник сказав у післяматчевому коментарі.

"Головне це перемога, важко грати через два дні. Гравці Шахтаря та Динамо у важкому стані, багато переїздів, багато мікропошкоджень. Було два різні тайми, але результат був дуже важливим. Другий гол був дуже важливим, отримали впевненість. В другому таймі ніхто не просив "сідати", але Албанія свіжими гравцями набрала більше інтенсивності, пресингувала нас. Як і проти Грузії було багато браку, втрат м'яча. Я вдячний футболістам, які віддали всі сили на футбольному полі. Критика завжди буде, навіть якщо ми вийдемо у фінал чемпіонату Європи. Важливо працювати, гравцям і тренерському штабу. Багато гравців, які навіть не грали, показали себе на тренуваннях і це дало нам багато інформації перед відбором на чемпіонат світу", – сказав Ребров.

Нагадаємо, Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.

Також, посівши другу сходинку, Україна втратила запасний шлях кваліфікації на чемпіонат світу.