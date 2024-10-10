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Ребров пояснив, чому не викликав Ярмоленка до збірної України

Олег Дідух — 10 жовтня, 15:37
Ребров пояснив, чому не викликав Ярмоленка до збірної України
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров на прес-конференції напередодні матчу Ліги націй проти Грузії пояснив, чому не викликав до лав національної команди вінгера Динамо Київ Андрія Ярмоленка:

"Андрій не потрапив до збірної тому, що зараз дуже велика конкуренція серед гравців національного чемпіонату. І взагалі ми розглядаємо Лігу націй як турнір, де ми можемо подивитися на кандидатів в збірну.

Я розмовляв з Андрієм і пояснював йому. Я не знаю, звідки взялась інформація, що я з ним не розмовляв і не пояснював. Я вважаю, що він – гравець збірної, але я пояснив свою позицію. Я вважаю, що для нас дуже важливо надавати шанс кандидатам, які проявляють себе у національному чемпіонаті".

Нагадаємо, поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

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У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Андрій Ярмоленко

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