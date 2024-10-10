Ребров пояснив, чому не викликав Ярмоленка до збірної України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров на прес-конференції напередодні матчу Ліги націй проти Грузії пояснив, чому не викликав до лав національної команди вінгера Динамо Київ Андрія Ярмоленка:
"Андрій не потрапив до збірної тому, що зараз дуже велика конкуренція серед гравців національного чемпіонату. І взагалі ми розглядаємо Лігу націй як турнір, де ми можемо подивитися на кандидатів в збірну.
Я розмовляв з Андрієм і пояснював йому. Я не знаю, звідки взялась інформація, що я з ним не розмовляв і не пояснював. Я вважаю, що він – гравець збірної, але я пояснив свою позицію. Я вважаю, що для нас дуже важливо надавати шанс кандидатам, які проявляють себе у національному чемпіонаті".
Нагадаємо, поєдинок Україна – Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.
У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків "синьо-жовті" посідають останню сходинку в турнірній таблиці.