Ребров пояснив, чому не викликав Ярмоленка до збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров на прес-конференції напередодні матчу Ліги націй проти Грузії пояснив, чому не викликав до лав національної команди вінгера Динамо Київ Андрія Ярмоленка:

"Андрій не потрапив до збірної тому, що зараз дуже велика конкуренція серед гравців національного чемпіонату. І взагалі ми розглядаємо Лігу націй як турнір, де ми можемо подивитися на кандидатів в збірну.

Я розмовляв з Андрієм і пояснював йому. Я не знаю, звідки взялась інформація, що я з ним не розмовляв і не пояснював. Я вважаю, що він – гравець збірної, але я пояснив свою позицію. Я вважаю, що для нас дуже важливо надавати шанс кандидатам, які проявляють себе у національному чемпіонаті".