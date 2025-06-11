Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Дуже важлива перевірка перед важливими матчами, – Ребров розповів про цінність турніру в Канаді

Олександр Булава — 11 червня 2025, 08:50
Дуже важлива перевірка перед важливими матчами, – Ребров розповів про цінність турніру в Канаді
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що товариський турнір у Канаді був корисним для національної команди перед стартом відбору на чемпіонат світу-2026.

Цитує наставника УАФ.

"Нам було дуже приємно грати в Канаді. Навіть коли ми сьогодні пішли на прогулянку, багато українців нас вітали. Це дуже приємно. І ті глядачі, які прийшли на стадіон, нас підтримали і у грі з Канадою, ми дуже вдячні.

Будь-яка товариська гра допомагає. Коли національна збірна не збирається понад три місяці, то це дуже важко, тому що вимоги у своїх клубах зовсім інші, ніж у національній збірній. Набагато краще, якби ми збиралися більше, але зараз такий календар. І я задоволений, що в нас є такі ігри.

Багато хто каже: нащо ви туди поїхали? У нас не було багато команд, які нам пропонували грати. Ми дуже вдячні Канаді, що запропонувала цей турнір. Я вважаю, що це дуже корисно для нас і дуже важлива перевірка перед важливими матчами кваліфікації чемпіонату світу", – розповів Ребров.

Нагадаємо, на турнірі збірна України обіграла Нову Зеландію (2:1) та зазнала поразки від Канади (2:4).

Участь на Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу.

Для України відбірковий етап розпочнеться у вересні. Суперниками України будуть переможець пари Ліги націй між Францією та Хорватією, а також Ісландія та Азербайджан.

Збірна України з футболу Сергій Ребров

Збірна України з футболу

Канада завдяки перемозі над Україною виграла турнір Canadian Shield
Ребров: Дуже задоволений грою гравців, яких викликав у збірну України
Точний удар лівою від Зінченка став вирішальним: огляд матчу Нова Зеландія – Україна
Забарний вдруге поспіль визнаний "Левом матчу" України на Canadian Shield
Голи Гуцуляка та Зінченка принесли збірній України перемогу над Новою Зеландією

Останні новини