Дуже важлива перевірка перед важливими матчами, – Ребров розповів про цінність турніру в Канаді

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що товариський турнір у Канаді був корисним для національної команди перед стартом відбору на чемпіонат світу-2026.

Цитує наставника УАФ.

"Нам було дуже приємно грати в Канаді. Навіть коли ми сьогодні пішли на прогулянку, багато українців нас вітали. Це дуже приємно. І ті глядачі, які прийшли на стадіон, нас підтримали і у грі з Канадою, ми дуже вдячні.

Будь-яка товариська гра допомагає. Коли національна збірна не збирається понад три місяці, то це дуже важко, тому що вимоги у своїх клубах зовсім інші, ніж у національній збірній. Набагато краще, якби ми збиралися більше, але зараз такий календар. І я задоволений, що в нас є такі ігри.

Багато хто каже: нащо ви туди поїхали? У нас не було багато команд, які нам пропонували грати. Ми дуже вдячні Канаді, що запропонувала цей турнір. Я вважаю, що це дуже корисно для нас і дуже важлива перевірка перед важливими матчами кваліфікації чемпіонату світу", – розповів Ребров.