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У нас були дві цілі: Ребров – про завдання у Лізі націй

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 01:07
У нас були дві цілі: Ребров – про завдання у Лізі націй
Сергій Ребров
УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що його команда виконала своє завдання у Лізі націй.

Про це наставник сказав у післяматчевому коментарі.

"У нас була дуже рівна група, усі команди високого рівня. Тому боротьба велася до останнього туру. Я не вважаю, що всі наші невдачі були по грі. Була рівна боротьба, навіть той же перший матч проти Албанії. Були моменти й у нас, і в суперника. Дуже важливо, що сьогодні на вирішальну гру хлопці вийшли із зовсім іншим настроєм і показали нашу силу", – зазначив Ребров.

Також тренер відповів на запитання щодо експериментів, які проводив протягом Ліги націй.

"У нас були дві цілі в Лізі націй. Перша – намагатися потрапити у плейоф на чемпіонат світу, як це було під час відбору Євро-2024. Друга – подивитися на гравців, які грали в молодіжці, виступали на Олімпіаді. Я вважаю, що ми впоралися з обома завданнями, зараз ми граємо у плейоф. Ті гравці, які потрапили в стан збірної, додали впевненості, інтенсивності в грі.

Якщо ви бачили, сьогодні на поле вийшов Олексій Сич, який не готувався до виступу за збірну, був довикликаний пізніше. Але він вийшов на поле і зіграв на дуже високому рівні", – розповів Ребров.

Нагадаємо, Україна у виїзному поєдинку перемогла Албанію та зуміла піднятися з останньої сходинки в турнірній таблиці одразу на другу.

Таким чином українці поборються за місце в Лізі А весною в плейоф. Суперником буде команда з 3 місця однієї з груп в найвищому дивізіоні. Вже відомі всі потенційні суперники.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Сергій Ребров

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