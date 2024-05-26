Заслуга Луніна: Реал встановив клубний рекорд за кількістю сухих матчів у сезоні Ла Ліги

Мадридський Реал оновив рекорд клубу за кількістю матчів без пропущених голів у межах одного сезону чемпіонату Іспанії.

Відповідну статистику наводить OptaJose.

Нульова нічия з Бетісом в останньому турі стала 21-м сухим поєдинком у Ла Лізі-2023/24. До цього рекорд становив 19 кліншитів у сезонах 1986/87, 1987/88 та 2019/20.

Зазначимо, що найбільше "сухарів" у Андрія Луніна — він 10 разів залишав свої ворота в недоторканності. Втім, після повернення Тібо Куртуа українець знову сів на лаву запасних. Лунін зіграв лише в одному з чотирьох останніх матчів.