Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Заслуга Луніна: Реал встановив клубний рекорд за кількістю сухих матчів у сезоні Ла Ліги

Игорь Чернявский — 26 травня, 10:25
Заслуга Луніна: Реал встановив клубний рекорд за кількістю сухих матчів у сезоні Ла Ліги

Мадридський Реал оновив рекорд клубу за кількістю матчів без пропущених голів у межах одного сезону чемпіонату Іспанії.

Відповідну статистику наводить OptaJose.

Нульова нічия з Бетісом в останньому турі стала 21-м сухим поєдинком у Ла Лізі-2023/24. До цього рекорд становив 19 кліншитів у сезонах 1986/87, 1987/88 та 2019/20.

Зазначимо, що найбільше "сухарів" у Андрія Луніна — він 10 разів залишав свої ворота в недоторканності. Втім, після повернення Тібо Куртуа українець знову сів на лаву запасних. Лунін зіграв лише в одному з чотирьох останніх матчів.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Тібо Куртуа Кепа Аррісабалага

Андрій Лунін

Лунін поза грою: Реал оголосив склад на останній тур Ла Ліги
Агент Луніна запропонував Челсі нового головного тренера
Лунін більше не зіграє в цьому сезоні — ЗМІ
Покер Серлота у ворота Луніна, що може позбавити Довбика Золотої бутси: огляд матчу Вільярреал — Реал Мадрид
Жирона з голом Довбика перемогла Валенсію Яремчука: результати 37 туру Ла Ліги

Останні новини