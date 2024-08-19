Реал провів найгірший старт під керівництвом Анчелотті в Ла Лізі

Мадридський Реал вперше за керівництва Карло Анчелотті не зміг перемогти у стартовому матчі Ла Ліги.

Про це повідомляє OptaJose.

У матчі 1 туру іспанського чемпіонату "вершкові" розписали мирову з Мальоркою. Раніше в кожному сезоні, коли на чолі "королівського клубу" був Анчелотті, команда лише перемагала.

Окрім цього, це також 6 нічия "галактікос" у стартовій грі Ла Ліги в цьому сторіччі. Зазначимо, що 65-річний італієць очолює Реал з 2021 року. Також він був тренером мадридців з липня 2013-го до травня 2015 року.

1 - Real Madrid have failed to win their first game of a @LaLigaEN season for the first time in six seasons under Carlo Ancelotti, being also the sixth time they have started a campaign in the competition with a draw in the 21st century.



Stuck. pic.twitter.com/QRDq79GeSH — OptaJose (@OptaJose) August 18, 2024

Нагадаємо, напередодні Реал переграв Аталанту в матчі за Суперкубок УЄФА. У заявці на матч був українець Андрій Лунін, проте він так і не з'явився на полі. Цей трофей став десятим для Луніна, у складі мадридського клубу.

Наразі перебування українця у команді знаходиться під питанням. Напередодні він висунув Реалу ультиматум щодо нового контракту.