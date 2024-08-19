Реал провів найгірший старт під керівництвом Анчелотті в Ла Лізі
Мадридський Реал вперше за керівництва Карло Анчелотті не зміг перемогти у стартовому матчі Ла Ліги.
Про це повідомляє OptaJose.
У матчі 1 туру іспанського чемпіонату "вершкові" розписали мирову з Мальоркою. Раніше в кожному сезоні, коли на чолі "королівського клубу" був Анчелотті, команда лише перемагала.
Окрім цього, це також 6 нічия "галактікос" у стартовій грі Ла Ліги в цьому сторіччі. Зазначимо, що 65-річний італієць очолює Реал з 2021 року. Також він був тренером мадридців з липня 2013-го до травня 2015 року.
Нагадаємо, напередодні Реал переграв Аталанту в матчі за Суперкубок УЄФА. У заявці на матч був українець Андрій Лунін, проте він так і не з'явився на полі. Цей трофей став десятим для Луніна, у складі мадридського клубу.
Наразі перебування українця у команді знаходиться під питанням. Напередодні він висунув Реалу ультиматум щодо нового контракту.