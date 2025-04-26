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Мбаппе ризикує не зіграти у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони

Олексій Мурзак — 26 квітня 2025, 20:30
Мбаппе ризикує не зіграти у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Найкращий бомбардир Реала в поточному сезоні Кіліан Мбаппе ризикує не зіграти у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, француз розпочне поєдинок на лаві для запасних, адже не встиг повністю відновився від травми, через яку пропустив три матчі поспіль.

Раніше президент клубу Флорентіно Перес підтримав лідера своєї команди, висловивши думку, що Кіліан заб'є два голи і мадридський клуб завоює трофей.

Зустріч відбудеться в суботу, 26 квітня, на арені "Олімпійському стадіоні" в Севільї. Початок матчу – 23:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.

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