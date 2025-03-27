Лунін може зіграти у старті Реала у двох матчах поспіль

Український голкіпер Реала Андрій Лунін, окрім матчу проти Леганеса в Ла Лізі, може вийти у старті "вершкових" на поєдинок півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, основний воротар Тібо Куртуа все ще відчуває дискомфорт і працює поза загальною групою.

Раніше повідомлялось, що через це Лунін може вийти на поле у наступному матчі Ла Ліги проти Леганеса. Тепер вказано, що він, ймовірно, гратиме й у півфіналі Кубка.

У поточному сезоні Андрій провів 10 матчів за Реал у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один асист у матчі Ла Ліги проти Осасуни. Чотири поєдинки українець відстояв на "нуль".

Раніше повідомлялося, що Лунін зацікавив турецький Галатасарай.