Реал планує підписати лідера Баєра

Мадридський Реал зацікавився 23-річним півзахисником німецького Баєра Жеремі Фрімпонгом.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, гравець збірної Нідерландів має клаусулу в контракті, розрахованому до 2028 року. Ціна питання – близько 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні Фрімпонг зіграв 8 поєдинків за свій клуб, забив 1 м'яч та віддав 5 результативних передач.

Минулого сезону футболістом цікавились провідні клуби Європи, зокрема, Реал, Манчестер Сіті, Арсенал, а також Баварія, яка вперше за 12 сезонів не виграла чемпіонат. Також повідомлялося, що сам гравець хоче покинути Баєр.