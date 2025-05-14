Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал розпочав переговори з Борнмутом про трансфер напарника Забарного по обороні

Олексій Погорелов — 14 травня 2025, 21:27
Дін Гюйсен
Дін Гюйсен
Getty Images

Центрбек Борнмута Дін Гюйсен наближається до зміни клубної прописки на мадридську.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, Реал розпочав переговори з "вишнями" про трансфер 20-річного іспанця. "Вершкові" паралельно із цим спілкуються з представниками футболіста.

У контракті Гюйсена прописані відступні у розмірі 50 мільйонів фунтів. Цим пунктом хочуть скористатися топові клуби Європи. Проте сам гравець віддає перевагу переїзду до Мадрида.

Гюйсен є головним кандидатом на посилення центру захисту Реала в шорт-листі майбутнього головного тренера команди Хабі Алонсо.

У нинішньому сезоні Дін Гюйсен взяв участь у 34 матчах Борнмута в усіх турнірах, у яких відзначився трьома голами, одним асистом та 11 жовтими картками.

Раніше з'явилася інформація, що Бенфіка працює над новим контрактом для воротаря збірної України Анатолія Трубіна.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Дін Гюйсен

Реал Мадрид

Лідер Баєра провів переговори з Ліверпулем
Зірка Реала спростував чутки про бойкот матчу з Барселоною та можливий відхід з клубу
Реал виключив Луніна з заявки на матч проти Мальорки
Визначилось майбутнє Луніна у Реалі
Не треба все драматизувати, – Анчелотті вперше висловився щодо зміни роботи в Реалі на Бразилію

Останні новини