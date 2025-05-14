Реал розпочав переговори з Борнмутом про трансфер напарника Забарного по обороні

Центрбек Борнмута Дін Гюйсен наближається до зміни клубної прописки на мадридську.

Про це повідомляє The Athletic.

Згідно з джерелом, Реал розпочав переговори з "вишнями" про трансфер 20-річного іспанця. "Вершкові" паралельно із цим спілкуються з представниками футболіста.

У контракті Гюйсена прописані відступні у розмірі 50 мільйонів фунтів. Цим пунктом хочуть скористатися топові клуби Європи. Проте сам гравець віддає перевагу переїзду до Мадрида.

Гюйсен є головним кандидатом на посилення центру захисту Реала в шорт-листі майбутнього головного тренера команди Хабі Алонсо.

У нинішньому сезоні Дін Гюйсен взяв участь у 34 матчах Борнмута в усіх турнірах, у яких відзначився трьома голами, одним асистом та 11 жовтими картками.

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