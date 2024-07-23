Понад мільярд євро: Реал встановив унікальне досягнення

Мадридський Реал став першим футбольним клубом з доходом понад мільярд євро.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що дохід за сезон-2023/24 у клубі сягнув 1 мільярду 73 мільйонів євро без врахування переходів футболістів. Порівняно з минулим сезоном, цей показник зріс на 27%.

Частину з доходів столичний клуб отримав з призових. У минулому сезоні "вершкові" перемогли в чемпіонаті Іспанії та в Лізі чемпіонів.

📈 EL REAL MADRID SE CONVIERTE EN EL PRIMER CLUB DE FÚTBOL EN SUPERAR LOS MIL MILLONES DE EUROS EN INGRESOS.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2024

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Реал та Челсі можуть провести обмін воротарями — український голкіпер мадридців Андрій Лунін вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. При цьому англійський колектив доплатить за 25-річного українця близько 10 мільйонів євро.

Раніше Лунін розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче остаточно визначитись зі своїм майбутнім через два тижні.