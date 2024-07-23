Понад мільярд євро: Реал встановив унікальне досягнення
Мадридський Реал став першим футбольним клубом з доходом понад мільярд євро.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Зазначається, що дохід за сезон-2023/24 у клубі сягнув 1 мільярду 73 мільйонів євро без врахування переходів футболістів. Порівняно з минулим сезоном, цей показник зріс на 27%.
Частину з доходів столичний клуб отримав з призових. У минулому сезоні "вершкові" перемогли в чемпіонаті Іспанії та в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Реал та Челсі можуть провести обмін воротарями — український голкіпер мадридців Андрій Лунін вирушить у лондонський клуб, а Кепа — у Мадрид. При цьому англійський колектив доплатить за 25-річного українця близько 10 мільйонів євро.
Раніше Лунін розпочав тренування з "вершковими" для підготовки до сезону-2024/25 та заявив, що хоче остаточно визначитись зі своїм майбутнім через два тижні.