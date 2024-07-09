Реал близький до трансферу 18-річного захисника Лілля

Мадридський Реал та французький Лілль просуваються у перемовинах по трансферу 18-річного центрального захисника Лені Йоро.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, сума трансферу може скласти 40 млн євро плюс бонуси. Якщо клуби не домовляться, француз готовий перейти в Реал у 2025 році в статусі вільного агента.

Зазначається, що "вершкові" повинні без проблем узгодити умови контракту гравця, який, ймовірно, буде розрахований до 2030 року.

У сезоні-2023/24 Йоро зіграв у 37 матчах, у яких забив три голи. Портал Transfermarkt оцінює француза в 50 млн євро.

Напередодні з'явилась інформація, що голкіпер збірної Португалії та Порту Діогу Кошта може замінити українського кіпера Андрія Луніна в Реалі.