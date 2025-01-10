РБ Лейпциг наблизився до трансферу нападника Мілана

Ред Булл Лейпциг готує трансфери нападника Мілана Ноа Окафора та півзахисника Вольфсбурга Боте Баку

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Очікується, що сьогодні форвард "россонері" пройде медогляд у Німеччині, після чого буде підписано контракт.

🔴⚪️ Noah Okafor will undergo medical at RB Leipzig today, as exclusively revealed…



…and Ridle Baku will complete his move to Leipzig too, for fee worth €4/5m as Sky Sport DE reported. pic.twitter.com/CDU3C3F6Gx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2025

Окрім того, буде укладено угоду з Вольфсбургом щодо переходу Боте Баку за 4,5 млн євро.

У сезоні-2024/25 Окафор зіграв 15 матчів, в яких забив один гол та віддав два асисти.

На рахунку Ріддла 18 поєдинків та 2+3 за системою "гол+пас".

Раніше повідомлялось про інтерес Мілана до головної зірки Спортинга.