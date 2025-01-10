РБ Лейпциг наблизився до трансферу нападника Мілана
Ноа Окафор
Transfermarkt
Ред Булл Лейпциг готує трансфери нападника Мілана Ноа Окафора та півзахисника Вольфсбурга Боте Баку
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Очікується, що сьогодні форвард "россонері" пройде медогляд у Німеччині, після чого буде підписано контракт.
Окрім того, буде укладено угоду з Вольфсбургом щодо переходу Боте Баку за 4,5 млн євро.
У сезоні-2024/25 Окафор зіграв 15 матчів, в яких забив один гол та віддав два асисти.
На рахунку Ріддла 18 поєдинків та 2+3 за системою "гол+пас".
Раніше повідомлялось про інтерес Мілана до головної зірки Спортинга.