"За спиною Мудрика є двигун": Рац поділився очікуваннями від гри України та Румунії

Колишній захисник збірної Румунії та донецького Шахтаря Разван Рац поділився очікуваннями від поєдинку "триколірних" та України у першому турі Євро-2024.

Ексгравець "гірників" дав інтерв'ю Gazeta Sporturilor.

"Якщо зараз говорити, яка стратегія правильна, я думаю, це залежатиме від того, як вас змусить грати суперник. Можливо, нам доведеться зайняти оборонну позицію та застосувати контратаки.

Ми могли б зробити ставку на швидких гравців та здивувати у контратаках, я не думаю, що це погана стратегія. Поки ми маємо можливість тримати м'яч і володіти ним, будувати атаки, чому б і ні? Думаю, Україна має футболістів, які окрім клубів, в яких вони діють, також показали себе, провели хороші сезони. Йдеться про Довбика, Циганкова, Мудрика, у якого за спиною є двигун, він той, хто спускає вітрила та дуже добре біжить, це гравець, якого продали за певну суму, а не продали просто так.

Вони найбільш відомі, але є й інші гравці, які грають у київському Динамо, Шахтарі, Зінченка я забув. Нам слід боятися, але не в тому сенсі, що ми програли заздалегідь, ставитися до них так, як слід, і намагатися отримати від цієї гри максимум користі. Навіть якщо Україна має дуже хорошу команду, вона не є апріорі переможцем, як Бельгія. Це може бути корисним для нас", — сказав Рац.