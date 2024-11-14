Раньєрі визначився з місцем Довбика на майбутній матч проти Наполі

На матч проти Наполі в 13 турі Серії А новий-старий тренер Роми Клаудіо Раньєрі планує випустити з перших хвилин двох форвардів – Артема Довбика та Пауло Дібалу.

Про це повідомило видання Corriere dello Sport.

Зазначається, що фахівець може вийти на гру за схемою 4-4-2 або 3-5-2, яку полюбляє використовувати тренер неаполітанців Антоніо Конте.

Також в планах Раньєрі надати ігровий час чемпіону світу-2014 Матсу Гуммельсу, який поки відіграв за римлян лише 23 хвилини.

Матч Наполі – Рома відбудеться у неділю, 24 листопада, початок о 19:45.

Нагадаємо, 14 листопада Рома оголосила про призначення Раньєрі головним тренером.

Контракт із 73-річним фахівцем розрахований до літа 2025 року. Після цього Раньєрі отримає посаду в керівництві клубу: він стане радником президента зі спортивних питань.

Досвідчений італієць очолює Рому вже втретє. Раніше він працював з командою в 2009 – 2011 та 2019 роках. Кар’єру гравця також розпочинав у складі "Вовків", за яких виступав у 1973 – 1974 роках.