Раньєрі – про Довбика: Наш бомбардир

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився про нападника команди Артема Довбика та назвав його роль у клубі.

Слова фахівця наводить Tuttomercatoweb.

"Довбик – наш орієнтир. Йому потрібно багато працювати та вдосконалюватись. Ми не можемо нормально доставити йому м'яч – це той процес, який команді треба вдосконалити. Він наш бомбардир", – розповів Раньєрі.

Окрім того, фахівець прокоментував майбутній матч-відповідь проти Порту.

"Нічого ще не вирішено. Порту – чудова команда, але чи завжди перемагає сильніший? Ні", – резюмував наставник.

Поєдинок між "вовками" та португальським колективом заплановано на 20 лютого. Стартовий свисток пролунає о 18:45 за київським часом.

Нагадаємо, перший матч між Ромою та Порту завершився внічию 1:1.

Раніше легенда Роми жорстко розкритикував Артема Довбика.