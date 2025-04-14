Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Раньєрі хоче використовувати Довбика у парі з іншим форвардом

Олег Дідух — 14 квітня 2025, 19:10
Раньєрі хоче використовувати Довбика у парі з іншим форвардом
Клаудіо Раньєрі
Getty Images

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі припустив, що ефективність гри Артема Довбика підвищиться, якщо він буде не єдиним форвардом команди, а діятиме у парі з Елдором Шомуродовим.

Наставника римлян цитує Football Italia.

"Я знаю, що з двома форвардами ми діємо більш вертикально та рішуче. Але якщо випущу їх обох з перших хвилин — не матиму варіантів для підсилення з лави. Це єдине, що мене стримує.

Я розумію, що Довбик почувається менш ізольованим, коли грає з партнером. Тепер справа за мною — знайти правильне рішення", – заявив тренер.

Вчора, 13 квітня, Рома у 32 турі Серії А зіграла внічию 1:1 з Лаціо. У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти в 41 матчі за "Вовків" у всіх турнірах.

Рома Клаудіо Раньєрі Артем Довбик

Клаудіо Раньєрі

Перший сезон Довбика в Ромі: рятівник Раньєрі, голи без святкувань і приз від Серії А
Ніколи не говори ніколи: Раньєрі – про конкуренцію Довбика з Шомуродовим
Раньєрі: Травма Дибали не вплинула на наші плани щодо нього
Раньєрі: Довбик потроху розкривається
Рома Довбика визначила фаворита на заміну Раньєрі

Останні новини