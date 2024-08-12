Талант Дніпра-1, який відмовив клубу Бундесліги, може опинитися у команді УПЛ

Вінгер збірної України U-19 та колишній гравець Дніпра-1 Рамік Гаджиєв може продовжити кар'єру в Олександрії.

Про це повідомив спортивний директор Олександрії Іван Телько у коментарі "Українському футболу".

"По Раміку інформація має право на життя. Гаджиєв розглядав можливість приєднатися до нас, але він бажає спробувати себе за межами України. Його активно хотіли більшість команд УПЛ. Олександрії він не відмовив. Якщо не буде варіантів за кордоном – все може бути. Ми запросили непоганих молодих виконавців: Баденко, Хан, Макаренко. Ці хлопці викликалися до різних збірних. Ми вважаємо їх дуже перспективними‎", – сказав Телько.

Напередодні повідомлялося, що вінгер не зміг домовитися про контракт з німецьким Кельном та планує продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі.

Наразі 18-річний українець має статус вільного агента після того, як влітку залишив Дніпро-1, який знявся з УПЛ через фінансові проблеми та був розформований. На його рахунку 8 матчів за дніпрян в УПЛ і забив 1 гол.

Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.