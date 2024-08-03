Брентфорд запросив на перегляд 18-річного ексгравця Дніпра-1

Вінгер збірної України U-19 та колишній гравець Дніпра-1 Рамік Гаджиєв може продовжити кар'єру в англійському Брентфорді.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Українець, який є вільним агентом після зняття дніпровського клубу з Української Прем'єр-ліги, пройде перегляд у Брентфорді.

Наразі відбувається підготовка візових документів. Іншими варіантами для переходу Гаджиєва є Динамо Київ, Полісся та Олександрія.

Зазначимо, що за "бджіл" виступає інший український півзахисник Єгор Ярмолюк, який також раніше грав за Дніпро-1.

Минулого сезону Гаджиєв провів 8 матчів за дніпрян в УПЛ і забив 1 гол.