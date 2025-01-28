Фалькао продовжив контракт із колумбійським клубом

Колумбійський Мільонаріос оголосив, що домовився про продовження контракту з Радамелем Фалькао.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони погодили договір на шість місяців. 38-річний форвард приєднався до команди влітку минулого року. За цей час у місцевому чемпіонаті нападник забив 5 голів за 16 поєдинків.

В Європі Фалькао виступав за Порту, Атлетико Мадрид, Монако, Манчестер Юнайтед, Челсі, Галатасарай та Райо Вальєкано.

З 2010 року Фалькао викликається до лав збірної Колумбії. За цей час він забив 36 голів у 105 матчах.

Нещодавно авторитетний портал включив Фалькао до списку найгірших форвардів в історії АПЛ.