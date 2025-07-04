Фалькао покинув колумбійський клуб

Зірковий форвард Радамель Фалькао більше не є гравцем Мільйонаріос.

Про це повідомляє пресслужба колумбійського клубу.

Термін дії контракту 39-річного нападника із Мільйонаріос завершився наприкінці червня поточного року. Про прощання з гравцем клуб оголосив 3 липня.

Фалькао виступав за Мільйонаріос з літа минулого року. В січні поточного року сторони продовжили співпрацю до кінця червня. У поточному сезоні на рахунку форварда 6 голів у 13 матчах за Мільйонаріос у всіх турнірах.

Фалькао починав свою кар’єру саме у молодіжній академії Мільйонаріос, звідки перейшов у Рівер Плейт у 15-річному віці. Форвард відомий, перш за все, за виступами за Порту, Атлетико Мадрид, Манчестер Юнайтед, Монако та Челсі. Відзначився 36 голами у 105 матчах за збірну Колумбії.