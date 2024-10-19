Дуже щасливий, що він повернувся: Пушич – про гру Сікана
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич оцінив повернення нападника Данила Сікана у грі з Колосом, який переніс операцію на носі.
Цитує тренера пресслужба "гірників".
"Я дуже щасливий, що Сікан повернувся, тому що він важливий гравець для нас. З його енергією та ставленням до роботи, пресингом і, звісно, великою кількістю голів. Отже, це дуже важливий гравець для нас, я дуже радий, що він повернувся.
У другому таймі він досить непогано увійшов у гру, у першій атаці вже був шанс для нього. Звісно, важко грати в цій масці, треба звикнути до неї. Враховуючи, що він мав лише два тренування з нами, на мою думку, він дуже добре попрацював сьогодні. Я дуже радий, що він повернувся", – сказав Пушич.
У поточному сезоні 23-річний українець забив 3 голи в 7 матчах. Він пропустив три матчі УПЛ проти Оболоні (4:0), Вереса (1:1) і ЛНЗ (5:1), а також матч Ліги чемпіонів проти Аталанти (0:3).
Нагадаємо, поєдинок 10 туру Української Прем'єр-ліги завершився мінімальною перемогою "гірників". Перемогу команді Пушича приніс автогол.
Шахтар за 9 матчів в УПЛ набрав 19 очок і посідає четверте місце у чемпіонаті. У Колоса залишається 9 балів у 10 поєдинках та 13 сходинка в турнірній таблиці, проте ковалівців ще може випередити Лівий берег.