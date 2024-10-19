Дуже щасливий, що він повернувся: Пушич – про гру Сікана

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич оцінив повернення нападника Данила Сікана у грі з Колосом, який переніс операцію на носі.

Цитує тренера пресслужба "гірників".

"Я дуже щасливий, що Сікан повернувся, тому що він важливий гравець для нас. З його енергією та ставленням до роботи, пресингом і, звісно, великою кількістю голів. Отже, це дуже важливий гравець для нас, я дуже радий, що він повернувся.

У другому таймі він досить непогано увійшов у гру, у першій атаці вже був шанс для нього. Звісно, важко грати в цій масці, треба звикнути до неї. Враховуючи, що він мав лише два тренування з нами, на мою думку, він дуже добре попрацював сьогодні. Я дуже радий, що він повернувся", – сказав Пушич.