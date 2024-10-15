Нападник Шахтаря розпочав тренування в загальній групі в захисній масці

Нападник Шахтаря Данило Сікан розпочав тренування в загальній групі донецького клубу.

Про це повідомляє аккаунт "гірників" у соцмережі X.

На відео, опублікованому пресслужбою Шахтаря видно, що Сікан повернувся до тренувань у спеціальній захисній масці на обличчі.

У поточному сезоні 23-річний українець забив 3 голи в 6 матчах. Він пропустив три матчі УПЛ проти Оболоні (4:0), Вереса (1:1) і ЛНЗ (5:1), а також мач Ліги чемпіонів проти Аталанти (0:3).

У таблиці УПЛ Шахтар посідає 4 місце з 16 очками, в Лізі чемпіонів набрав одне очко після двох турів.

Сікан отримав травму носа у грі 1-го туру ЛЧ з Болоньєю (0:0), який відбувся 18 вересня. Данило не зумів дограти матч до кінця через жорстке зіткнення у першому таймі.