Вийшов на заміну і не допоміг зберегти перемогу: Забарний дізнався оцінку за матч проти Лілля

Олексій Мурзак — 6 жовтня 2025, 00:27
Ілля Забарний
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний отримав незадовільну оцінку за зіграний матч проти Лілля в межах 7-го туру Ліги 1.

Статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 6,2 бали.

Забарний, який на 68-й хвилині змінив Лукаса Ернандеса, зробив 14 дотиків до м’яча, віддав 10 точних пасів з 14 (77%), виграв 1 єдиноборство з 2, тричі втратив м’яч та здійснив 1 фол.

Нагадаємо, матч завершився внічию 1:1.

Напередодні центрбек збірної України отримав найкращу оцінку за матч проти Барселони (2:1) у Лізі чемпіонів цього тижня.

